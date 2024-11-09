ロッテは9日、佐々木朗希投手（23）について、ポスティングによる米国メジャー・リーグ・ベースボール（MLB）球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表した。海外FA権を持たない選手が大リーグ移籍するための制度で、申請手続き後に全30球団に告示され、入団交渉が可能になる。野球日本代表「侍ジャパン」の一員として、「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」に臨むロッテの同僚、佐藤都志也捕手は、9日の強化