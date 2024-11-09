女優の本田望結（２０）が９日、都内で行われた主演映画「カーリングの神様」の公開記念舞台あいさつに共演の川口ゆりな（２５）らと出席した。カーリング国際大会出場を目指す女子高生を描く物語で、本田らは劇中のユニホーム姿で登場。役作りのためカーリング初挑戦となった本田だが、フィギュアスケートでも活躍しているだけに「全然余裕やった」と誇らしげ。だが実際は「皆から当たり前にできるでしょって視線だったからプ