2024年2月、宮城・仙台市の住宅に侵入し高齢男性に暴行し死亡させた上、現金約1500万円を奪ったとして、44歳の男が逮捕されました。強盗致死などの疑いで逮捕されたのは、仙台市宮城野区の会社員・佐藤加寿也容疑者（44）です。警察によりますと、佐藤容疑者は、2024年2月21日の昼ごろ、仙台市青葉区の大塚修さん（当時72歳）の住宅に侵入し、大塚さんに暴行を加えて死亡させた上、現金約1500万円を奪った疑いが持たれています。調