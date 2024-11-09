11月10日に告示される名古屋市長選挙を前に、名古屋市役所で9日、立候補受付のリハーサルが行われました。立候補の受付会場となる市役所東庁舎で行われたリハーサルでは、市の選挙管理委員会の職員が立候補者から受け取った書類の内容を確認した後、くじで届け出順を決める流れを確認しました。街頭演説用の旗や腕章といったいわゆる「選挙の7つ道具」を渡す手順についても本番同様にチェックしていました。11