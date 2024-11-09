鹿児島ユナイテッドFCは9日、FW有田光希(33)との契約満了を発表した。有田は新潟県出身で、アルビレックス新潟の下部組織育ち。ジュニアユースから北越高校へと進学し、2010年にヴィッセル神戸でプロ入りを果たした。2012年には愛媛FC、2014年には京都サンガF.C.へ期限付き移籍を経験。2015年から京都に完全移籍すると、2017年に愛媛に完全移籍。2021年にはヴァンフォーレ甲府でプレーし、2022年から鹿児島でプレーしていた。鹿児