徳島ヴォルティスは9日、FW柿谷曜一朗(34)の2024シーズン限りでの契約満了を発表した。セレッソ大阪のアカデミー育ちで、エースナンバーの「8」も背負った柿谷。本格ブレイク前の2009シーズン途中から2011シーズンまでは徳島へ期限付き移籍した。C大阪復帰後は2013年のベストイレブンに輝き、日本代表として2014年のブラジル・ワールドカップ(W杯)にも出場。W杯後はスイスの強豪バーゼルで海外挑戦し、2016年にC大阪へ復帰した。20