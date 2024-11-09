ソフトバンクの小久保裕紀監督（53）が9日、宮崎で行われている投手陣の秋季キャンプに合流した。練習前には選手を集め「もう2024年は過去のこと。2025年に向けて動いていかなあかん」とあいさつした。セ・リーグ3位のDeNAと戦った日本シリーズは2勝4敗で敗れ、最大の目標だった日本一奪取は来季以降に持ち越しとなった。悔しさはいまだに解消しきれてない。それでも、終戦から6日が経過し初めて公の場に姿を見せた指揮官は若