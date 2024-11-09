プロレスラーの世羅りさが、自身のXを更新。遠征先のスペインで起こったハプニングを報告している。世羅は「【悲報】 スペインに来て早々、服が破れました。せっかくのサグラダファミリアなのに、こんな顔にもなりますわなぁ…」と報告。右脇の部分が大きく破れたカーディガンを見せている。遠征先であるスペインのプロレス団体「RCW Spain」公式Xでの投稿では、脇の破れを必死に隠して写真におさまっている。  