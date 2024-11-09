海田町にある旧千葉家の建築２５０年を記念して中・高校生による文化をつなぐイベントが開かれました。 建築２５０年を迎えた旧千葉家の座敷棟は県の重要文化財に指定されています。 こちらは海田高校家政科の生徒がつくった「ごま鯛みそ」です。海田町の郷土料理「さつま」をアレンジしています。 また旧千葉家の前では音楽に合わせて力強い書道パフォーマンスを披露。 海田高校２年 漆島美幸さん「２５０年の記念にな