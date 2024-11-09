静岡市清水区の寺の堂に侵入したとして、30代の男が逮捕されました。 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは静岡市清水区に住む無職の男(39)です。警察によりますと、男は11月9日正午過ぎ、静岡市清水区にある寺の堂に、正当な理由がなく、侵入した疑いが持たれています。 住職が堂に侵入した男を目撃し、警察に通報しました。警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。 同日、午前11時頃、男が住むアパ&#12540