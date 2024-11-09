５月に初就航した広島ーハノイ便が就航から半年となる今月１９日より増便します。 今年５月、広島空港でベトナムの格安航空会社ベトジェットが広島とハノイを結ぶ新路線を就航させました。 これまでハノイ便は片道約４時間半で木曜日と日曜日の２回の往復で運航していましたが、今月１９日から火曜日を追加して３往復に増便するということです。 ベトジェットは「路線をさらに拡大して短時間で両国間を渡航できる選択肢を