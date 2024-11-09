サッカーJ1リーグ第36節が11月9日に行われ、18位ジュビロ磐田はホームで、5位ガンバ大阪と対戦。磐田は一時、2点差を追いつくも、アディショナルタイムに勝ち越し弾を許し、3-4で敗戦。17位との勝ち点差がさらに広がり、J1残留に向けて厳しい状況となりました。 前節、神戸相手に完封負けした磐田は、今節からホーム3連戦。J1残留圏17位との差を詰めるべく、攻勢をかけます。前半23分、磐田は、右サイドM