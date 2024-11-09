第一次世界大戦で捕虜になり亡くなったドイツ人の追悼式が行われました。 南区の比治山陸軍墓地で行われたドイツ人、オットー・パーペさんの追悼式。パーペさんは第一次世界大戦で旧日本軍の捕虜となり、似島俘虜収容所に収容され故郷の土を踏むことなく１９１８年に３３歳の若さで亡くなりました。 追悼式は広島経済大学の竹林栄治教授とゼミの学生らが企画し、ドイツ大使館関係者やゼミの学生ら約３０人が参