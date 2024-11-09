「那須ファームビレッジ」を率いる実業家・タレントの紗栄子さんが、自身のインスタグラムで秋の光景を披露しました。 【写真を見る】【紗栄子】保護猫LUNAと和み紅葉の中でマロンラテ「飲みに来てね」と癒やしの誘い紗栄子さんは “Autumn has arrived at Nasu Farm Village.” （那須ファームビレッジに秋が来ましたよ）と、動画にテロップを入れて投稿。ファームの落葉樹の下に座り込み、落ち葉が絨毯のように地面に積も