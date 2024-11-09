ソフトバンクは9日、周東佑京内野手（28）が東京都内の病院で左膝蓋靭帯に対する超音波腱剥離術を受け、無事終了したと発表した。復帰まで4カ月程度の見込み。周東は選手会長として123試合に出場。打率・269、41盗塁で2年連続の盗塁王に輝くなど4年ぶりのリーグ優勝に貢献していた。