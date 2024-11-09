ロッテは9日、佐々木朗希投手（23）が大リーグ球団へ移籍するのためのポスティングシステムを申請する方針を固めたことを発表した。海外FA権を持たない選手が大リーグ移籍するための制度で、申請手続き後に全30球団に告示され、入団交渉が可能になる。松本尚樹球団本部長との主なやりとりは下記の通り。――佐々木のメジャー挑戦を容認。その理由は。「ずっと以前から言っていたように、入団当初から毎年その都度いろいろ