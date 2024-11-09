18年前、兵庫県たつの市で小学4年の女の子が胸などを刺された事件で、逮捕された男が警察の任意の聴取に「凶器は捨てた」などと話していたことがわかりました。勝田州彦容疑者（45）は2006年、兵庫県たつの市で小学4年の女の子の胸などを刃物のようなもので刺して、殺害しようとした疑いが持たれています。勝田容疑者は今年5月に始まった警察の任意聴取で、凶器について「捨てた」という趣旨の話をしていることが新たにわかりまし