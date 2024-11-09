仙台市青葉区の男性に暴行を加えて死亡させ、現金約1500万円を奪ったとして強盗致死などの疑いで宮城県警に逮捕された男（44）が、リフォーム業者として男性宅に出入りしていたことが9日、勤務先への取材で分かった。