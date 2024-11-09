会談前に握手する石破首相（右）と公明党の斉藤鉄夫新代表＝9日午後、首相官邸公明党の斉藤鉄夫代表は9日、石破茂首相と官邸で会談し、自民党の派閥裏金事件について、国民が納得できるけじめをつけてほしいと要求した。記者団には、けじめの在り方として衆参両院の政治倫理審査会への関係議員出席を挙げた。首相は、斉藤氏からのけじめ要求を「真摯に重く受け止めて、対応しなければならない」と記者団に述べた。政倫審出席に