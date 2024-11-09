愛知県豊田市のコンビニエンスストアで11月9日、商品を万引きした男2人が、止めようとした従業員を振り払って逃走する事後強盗がありました。9日正午ごろ、豊田市のセブン－イレブン豊田市日之出町店で、20代くらいの男2人が商品の飲料水など6点を万引きし、店の外に出ました。それぞれ別の原付バイクに乗って逃げようとしたため、従業員の男性(22)が1台に手をかけて止めようとしましたが振り切られ、2人とも逃走した