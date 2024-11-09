第3回WBSCプレミア12の日本代表・戸郷翔征投手が9日、ロッテ・佐々木朗希投手のメジャー挑戦についてコメントしました。この日、ロッテは佐々木投手のポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認。佐々木投手は「一度しかない野球人生で後悔のないように、そして今回背中を押していただいた皆様の期待に応えられるように、マイナー契約から這い上がって世界一の選手になれるよう頑張ります」とコメントを発表しました。佐々木投