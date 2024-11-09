俳優の桐谷健太（44）が9日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時）に出演。先月76歳で死去した西田敏行さんとの秘話を明かした。桐谷は03年公開の映画「ゲロッパ！」で初めて映画出演し、西田さんとヤクザの親分・子分役で共演した。「スッポンや焼き鳥のお店に2人で連れてっていただいたりして」とお世話になった思い出を明かすと、伊集院光（57）から「西田さんってアドリブかましてきま