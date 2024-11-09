果たして朗希はどこを選択するのか…。ロッテは８日、かねてＭＬＢ挑戦を訴えていた佐々木朗希投手（２３）をポスティング申請する方針を固めたことを発表。佐々木の長年の夢がついに実現に向けて動き始めた。ほぼ全球団が佐々木を調査してきた中、本命視されているのが大谷翔平、山本由伸の?侍仲間?が在籍するドジャースで、佐々木サイドと太いパイプがあるとされた。他球団の間でも周知の事実となっているが、２３歳の佐々木