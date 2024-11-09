きのう、今シーズン初めてズワイガニの水揚げが行われ、初物がけさから店頭に並んでいます。きのう。しけで出漁が延期され、2日遅れで水揚げを迎えたズワイガニ漁。県漁協によりますと、初日は加能ガニと香箱ガニ、合わせておよそ20万匹が水揚げされたという事です。また、香箱ガニの最高級ブランド「輝姫」に2匹が認定され、いずれも4万円で落札されました。一夜明け、金沢市の近江町市場では、初物を求め多くの買い物客で