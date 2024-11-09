タレントの益若つばささん（39）が2024年11月5日、自身のインスタグラムを更新。ピンクロングヘアから暗髪ショートカットにイメチェンした姿を披露した。「ガラリと印象が変わるので自分自身毎回びっくり」益若さんは、「髪の毛切りました」といい、ロングヘアからショートカットにイメチェンした写真を投稿。「前の日までピンク髪ロングの人だったとは思えません、、笑」とつづけ、「1日で髪もメイクもお洋服もガラリと印象が変わ