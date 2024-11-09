女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（午後５時）に出演した。この日のテーマは有名アスリートの「山あり谷あり」。２０１１年の女子サッカーＷ杯で日本を初優勝に導いたレジェンドの澤さんが自身の長くてつらい“暗黒期”を語った。２９歳までにＷ杯４回出場し、「男子よりも早くＷ杯に出場している」と力説しながらも、若手時代は注目度が薄かったと