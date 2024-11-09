◆関東／関西／大学オールスターゲームズ・イン東近江第１日（９日、滋賀県東近江市ひばり公園湖東スタジアム）東西の女子硬式野球リーグ選抜チームによる「東西オールスター」が９日、滋賀県で開幕。第１戦は東軍が１６―３と圧勝したコロナ禍で多くの大会が中止になった２０年に、関東・ヴィーナスリーグと関西・ラッキーリーグの選抜対抗戦として始まった「東西オールスター」。今回は大学選手権の出場チームから選抜され