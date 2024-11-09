テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが９日に自身のＳＮＳを更新。番組衣装ショットを公開した。同局系「スーパーＪチャンネル」（月〜金・午後４時４８分）でメインキャスターを務める森山アナ。インスタグラムで「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただきありがとうございました！先週は夏休みをいただきＭＣは久冨さんが務めてくださいました良い週末をお過ごしください来週もよろしくお願いします」と伝えたのち