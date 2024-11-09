ＩＮＩの木村柾哉、元日向坂４６の渡邉美穂が９日、初出演、初主演を務めた映画「あたしの！」（横堀光範監督）の大阪舞台あいさつに登場した。学校イチの王子様が降臨し、ライバルは親友の青春をかけたラブバトルエンターテインメント。昨夏の炎天下で撮影され、渡邉は「本当に毎日汗をかきながら、日焼けをしながら撮影をしたなって記憶があります。おうちデートのシーンはカメラが回るとエアコンのスイッチを切るので、“す