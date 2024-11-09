乳がんサバイバーで、歌手の麻倉未稀が９日、大阪・茶屋町の毎日放送１階で開催された「ちゃやまちキャンサーフォーラム２０２４」に特別ゲスト出演した。１７年に乳がんが見つかり、手術で左乳房を全摘出。再建手術も受け、現在はホルモン治療を続けている。麻倉は多くの人の来場に驚きつつ「皆さんそれぞれ色々な勉強をしていらっしゃったので、本当に前向きに色々知るということをしていらっしゃるなと感じました」と感想