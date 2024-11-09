◆明治安田Ｊ１リーグ第３６節町田―ＦＣ東京（９日・国立）ＦＣ東京がアウェーで町田と対戦し、０―３で完敗した。前半１５分に町田ＭＦ白崎に先制点を決められると、後半４分には同ＦＷオセフンに追加点を許し、同３４分にＭＦ相馬に左ＣＫを直接決められて試合は決した。今季４戦４勝、改修後は通算９戦無敗（８勝１分け）だった国立開催での試合だったが、今季昇格した町田に１シーズン２度の対戦で連敗となる「シーズ