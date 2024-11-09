◆第６０回福島記念・Ｇ３（１１月１０日、福島競馬場・芝２０００メートル）秋の福島で行われるハンデ重賞の福島記念の前日最終オッズが１１月９日、ＪＲＡより発表された。単勝１番人気は、前走の京都大賞典で０秒３差６着に健闘して、重賞初制覇を狙う（３）ドクタードリトル（牡４歳、美浦・今野貞一厩舎、父デクラレーションオブウォー）の４・９倍。２番人気は、前走のケフェウスＳでオープン初勝利を挙げた（４）フライラ