エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都・芝２２００メートル）の前日発売の最終オッズが９日、発表された。単勝１番人気は（７）レガレイラの１・９倍。以下（１）ホールネスが８・９倍、（１２）シンティレーションが１０・４倍、（８）シンリョクカが１２・１倍となった。馬単は１番人気が（７）（１）の１０・２倍。以下、（７）（１２）の１１・２倍、（７）（１１）の１２・２倍、（７）（８）の１３・２倍、（７）