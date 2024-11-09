ＪＲＡは１１月９日、上村洋行調教師＝栗東＝に過怠金５０万円を課したことを発表した。最近では２０２３年８月１９日の新潟競馬で、出走予定馬が当日のレース前に別の馬であることが分かり、競走除外になった森秀行調教師の例があった。今回の制裁は調教師記章を偽造したため。１０月２６日に東京競馬場にて調教師記章の拾得物があり、刻印されていた管理番号から上村師のものであると判明。一方、上村調教師は別の記章を着用