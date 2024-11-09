【福島記念】冨田アナのチョイ足しキーワード｜https://youtu.be/76DvmQsP7tM テレビ東京・冨田有紀アナから「福島記念」のチョイ足しキーワードをお届け！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！ ＜出演者＞キャプテン渡辺冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）三嶋まりえ（東京スポーツ） ■第60回福島記