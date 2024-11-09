１０月行われた衆議員選挙で酒田市の一部地域に投票所の入場整理券が届かなかった問題で、市の選挙管理員会は9日、そもそも入場整理券を印刷していなかったことが未配布の原因だと発表しました。酒田市選挙管理委員会高橋清貴委員長「心からお詫びを申し上げる次第でございます誠に申し訳ございませんでした」酒田市選挙管理委員会によりますと、投票所の入場整理券が有権者に届かなかったのは市内の西荒瀬地区の一部と新堀地区の