ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45）が9日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲストとして生出演。自身が考える2024年シーズンのベストナインを発表した。投手については「伊藤大海」と今季14勝5敗で最多勝を獲得した日本ハムのエースを挙げた。14勝7敗のソフトバンクの有原航平投手もいる中で伊藤を選んだ理由については「僕彼のプレースタイルが好きっていう