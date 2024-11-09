歌手の麻倉未稀が９日、大阪市内でＭＢＳがんキャンペーン「ちゃやまちキャンサーフォーラム２０２４」に出演。２０１７年に乳がんで左乳房を全摘出した際の経験談を語った。麻倉は１７年にテレビ番組の中で受けた検査で乳がんが発覚。左乳房の全摘出手術を受け、３週間後にはコンサートに復帰した。手術から７年が経過した現在も、ホルモン療法を受けながら経過観察中だといい、「再発も転移もしていない、ということもあり