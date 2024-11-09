六大学野球（９日）――慶大が早大に先勝した。１０日の２回戦で早大が雪辱すれば、早大の連覇が決まる。敗れた場合、勝ち点４の８勝３敗で並ぶ明大との優勝決定戦が行われる。慶大は４番清原（４年・慶応）のソロ本塁打などで着々と加点し、渡辺和（２年・高松商）が１失点で完投した。慶大９−１早大５位が確定した慶大が、優勝に王手をかけている早大にライバルの意地を示した。その先頭に立ったのが、４打数４安打の清原