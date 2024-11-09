韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが、日本2ndアルバム『GIANT』（11月13日発売）のリリースを記念し、東京ドームシティアトラクションズとコラボレーションすることが決定した。【写真】メンバーがラッピングされた観覧車「Stray Kids × 東京ドームシティ アトラクションズ」のコラボは、11日〜17日まで実施。昨年に続き2度目のコラボになるが、今年は昨年よりもパワーアップし、より大きな展開になっている。観覧