義実家に行くのは緊張の瞬間ですよね。「何が起こるかわからない」と思うと、「無事に終わりますように……」と心の中で祈る女性も多いでしょう。しかし、ちょっとした不注意から、予想もしないハプニングが起こることもあるようです。今回は義父が大切にしていた物を壊してしまった女性の話をご紹介します。置物を壊してしまう「私たちが帰省するとのことで、事前に義母がごちそうを準備してくれていました。それで、食事をリビン