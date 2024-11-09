南北軍事境界線の北側にある北朝鮮の「宣伝村」に掲げられた国旗。韓国側から撮影された＝2022年7月（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国軍は9日、北朝鮮が8、9日に衛星利用測位システム（GPS）を妨害する電波を韓国側に発信し、韓国の船舶数隻と民間航空機数十機の運航に影響が出たと発表した。挑発行為をやめるよう北朝鮮側に警告した。韓国軍によると、北朝鮮は南西部開城と海州付近から妨害電波を発信した。黄海を運航す