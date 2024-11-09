女優の遠野なぎこ（44）が9日、インスタグラムで指から出血したことを報告した。円形脱毛症の遠野なぎこ、症状改善か「驚異的なスピードでフサフサしてきている」インスタにたびたび登場する愛猫のラグドール・愁くん。遠野は「愁くん、お茶碗割った。テーブルから思いきり落として。ブルーベリーが入ってたの」とネコのイラストが描かれた欠けた茶碗の写真をアップ。「いや、ママも悪いんだけどね…食べかけで急いで電話対応をし