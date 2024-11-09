議員たちが副大統領に花束を次々と投げ付け、議会は大混乱です。ロイター通信によりますと、8日、南米・ボリビアの議会で複数の議員が副大統領に花束を次々と投げ付けました。議員らは長期政権を築いたモラレス元大統領の支持者です。モラレス氏は来年の大統領選挙への立候補を表明していて、再選を狙うアルセ大統領と対立している状況です。この3日前にも下院議長の選出を巡って女性議員の乱闘があり、主導権争いによる