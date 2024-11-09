藤井貴彦キャスターが、同級生の須山司アナウンサーの案内で県内各地を旅する「オジ旅」。５２歳コンビが向かったのは、ものづくりのまち・燕市。新潟県のほぼ真ん中、新潟市と長岡市の中間にある燕市は、スプーンやフォークの国内製産量で９５％以上のシェアを誇りあらゆるキッチン用品の主要産地となっています。新潟５大ラーメンのひとつと言われる「燕背脂ラーメン」の有名店があることで