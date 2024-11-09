丹波篠山市といえば、黒豆（黒枝豆）や丹波栗などの特産物で知られる兵庫県中東部のまちです。東は京都、南は大阪府とも隣接しており、大阪・神戸から1時間圏域に位置しています。鉄道ファンならJR福知山線（宝塚線）の「篠山口駅」があるまち、といえば分かりやすいでしょうか。そんな丹波篠山市で秋を楽しめる場所が「もみじ三山」と呼ばれる、松尾山・文保寺、宝橋山・高蔵寺、安泰山・大國寺。例年11月ごろから見頃となり、多