飲み物を注ぐとキュートなモチーフが浮かび上がるグラスで人気のグッドグラスから、新作が登場！今回は、みんな大好き♡のんびり屋さんでぐうたらなポケモン「カビゴン」がダブルウォールグラスになっちゃいました♪のんびり屋さんのカビゴンと、ぽってりとしたフォルムのダブルウォールグラスの組み合わせが最高にキュート！見ているだけで癒やされちゃいますね～。プレゼントにもピッ