元日本代表MFのラモス瑠偉氏が、鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルで松木安太郎氏への感謝を語った。ブラジル出身のラモス氏は、20歳だった1977年に来日し読売クラブ（現・東京ヴェルディ）に加入。だが翌78年に試合でレッドカードを受けた際に、マッチアップしていた相手を追いかけ回す騒ぎを起こし、１年間の出場停止処分を受けてしまう。試合に出られない期間に、香港のチームからオファーがあった。条件が良く、給料は読売