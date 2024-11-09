11月９日、徳島ヴォルティスは柿谷曜一朗の2024シーズン限りでの契約満了を発表した。23年１月に12シーズンぶりの徳島復帰を果たした柿谷は昨季、リーグ戦37試合に出場して７ゴールを挙げた。しかし今季はここまで29試合で無得点、直近では４戦連続で出番がなかった。【画像】セルジオ越後、小野伸二、大久保嘉人、中村憲剛ら28名が厳選した「J歴代ベスト11」を一挙公開！クラブの公式サイトを通じて、柿谷は以下のようにコ