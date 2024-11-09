11月8日、日本中が注目した裁判が“取り下げ”で結末を迎えた。「ことの発端は2023年の12月の『週刊文春』の報道です。同誌は松本さんが2015年に2人の女性に対して性加害をおこなったと報じました。女性らは高級ホテルで開かれた飲み会に誘われ、そこで松本さんから同意のない性行為がおこなわれたというものです。これに対し、松本さんは自身のXで1月に『事実無根なので闘いまーす』と投稿。裁判に注力するために芸能活動を休